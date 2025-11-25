En 197 días, la Selección Mexicana comenzará su participación en la Copa del Mundo de 2026.

A pesar de las dudas que se han generado por la racha de seis partidos sin victoria (cuatro empates y dos derrotas), Fernando Quirarte considera que no hay que encender las alarmas porque el Tri está en manos de “una persona muy capaz”.

“Me ha gustado mucho como va el proceso de Javier. Él entró después de algunos años y no ha tenido mucho tiempo de trabajar con los jugadores, es un proceso que no ha sido completo, pero está haciendo lo mejor posible; ojalá que sigan mejorando y que, futbolísticamente, [entiendan] lo que él quiere”, declaró en plática con EL GRAN DIARIO DE MÉXICO.

Respecto a las diferentes convocatorias y alineaciones del Vasco Aguirre, el Sheriff considera que está haciendo lo correcto, ya que necesita encontrar a los mejores futbolistas para representar a México en la próxima Copa del Mundo.

“Está llamando a los que quiere y a los que piensa que pueden estar bien para [el Mundial]. Sabemos que está buscando el 11 ideal y, para eso, tiene que seguir llamando y verlos jugar con equipos importantes. Está conociéndolos, trabajando, [aunque] lo ideal sería como en el 86 que estuvimos un año juntos, [pero] hoy por las circunstancias no se ha podido; [espero] que sigan saliendo buenos jugadores, que puedan dar la sorpresa y que los lleve con calma”, manifestó.

Al igual que Javier Aguirre, el ex defensa central cree que hay que analizar más allá del resultado porque hay detalles mucho más importantes.

“Los que hemos estado en Selección sabemos lo que es un proceso. Desgraciadamente, hay gente externa que lo único que le importa es el resultado, pero un entrenador va más allá del resultado; el resultado es importante, es parte de, pero no es lo único. No se hace un análisis de saber qué está pasando, del desarrollo, de la forma de juego… aquí así somos, bastante resultadistas, no se analizan bien las cosas”, lamentó el mundialista con el Tri en México 1986.