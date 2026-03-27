El Estadio Banorte se prepara para su reinauguración este sábado 28 de marzo con el encuentro de Fecha FIFA entre la Selección Mexicana y Portugal.

Tras meses de remodelación, el Coloso de Santa Úrsula estrena no solo su imagen moderna sino también un sistema de pagos completamente digital que elimina el uso de efectivo en su interior.

A través de sus canales oficiales, la Selección Mexicana y el propio Estadio Banorte confirmaron que ninguna transacción para alimentos o bebidas aceptará dinero en efectivo.

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Los aficionados deberán utilizar tarjetas de crédito o débito de cualquier banco para realizar sus compras dentro del recinto.

Esta medida forma parte de la nueva experiencia que busca agilizar operaciones y mejorar la seguridad en el mítico inmueble rumbo al Mundial 2026.

Para quienes prefieran no usar sus tarjetas personales, el estadio ofrece la opción de adquirir tarjetas prepagadas en puntos autorizados.

Estas tarjetas funcionarán como medio de pago exclusivo para eventos futuros en el Estadio Banorte, lo que permite a los usuarios recargarlas y conservarlas para próximas visitas.

¿Qué sí se podrá hacer para el México vs Portugal?

Pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito

Acceder con boleto físico o digital

Llegar en transporte público o UBER

Usar sin costo los servicios Ride y Park and Ride

Llegar en Tren Ligero con servicio directo Taxqueña-Estadio solo con boleto de acceso al partido

¿Qué NO se podrá hacer para el México vs Portugal?

No es necesario presentar el FAN ID

No ingresar mantas, carteles o banderas con mensajes ofensivos

No se aceptará efectivo para pagar dentro del estadio

No se aceptarán pdf o papeles impresos como boletos de acceso