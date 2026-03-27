Como cada cuatro años, se desata una gran polémica que no deja contento a nadie. la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 no será la excepción, principalmente por la inclusión de Guillermo Ochoa, quien a sus casi 41 años busca participar en su sexta Copa del Mundo.

Y la lesión de Luis Ángel Malagón le abrió un espacio en el Tricolor al meta del AEL Limassol de Chipre, quien de momento parte como la tercera opción. No obstante, existe la posibilidad de que tenga minutos para que imponga su marca personal en el torneo de la FIFA.

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¿Javier Aguirre no quiere a Guillermo Ochoa?

Si bien Javier Aguirre ha argumentado que Paco Memo tiene las misma posibilidades que Raúl 'Tala' Rangel y Carlos Acevedo para pelear por la titularidad en el Mundial, la realidad es que históricamente al Vasco nunca le ha gustado el estilo del canterano del América.

La gran prueba se dio en Sudáfrica 2010, que pese a que Memo Ochoa estaba en su apogeo, decidió que Óscar 'Conejo' Pérez fuera el encargado de resguardar los tres palos del combinado nacional en los justa máxima.

Incluso en la Copa Oro pasada, Aguirre dejó en el banquillo al portero nacional, dándole la oportunidad de brillar a Malagón, quien lo hizo de buena forma, al grado de que parecía que nadie lo movería de la titularidad en Norteamérica 2026.

Con el llamado de Guillermo Ochoa para la Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica, los aficionados no están nada contentos. Incluso han revivido las especulaciones que afirman que el guardameta es una imposición por temar de marketing.

Y es que habría una irrefutable prueba de que el Vasco Aguirre no quiere a Ochoa. Los fanáticos encontrado la evidencia en la participación del actual entrenador de México en el programa de Qatar 2022 de TUDN llamado 'Los Maestros en La Jugada'. En la segunda emisión, cuando analizaban el esquema que usaría Gerardo Martino ante Polonia, Aguirre lanzó que todo estaba bien, excepto un jugador.

"Yo del 11 mexicano quitaría uno, pero no les voy a decir quién", incluso bromea con Marcelo Balboa, a quien le dice que le comentara cuando se equivoque.

Y quedaría claro que Javier Aguirre se refería a Memo Ochoa, debido a que cuando acabó el programa, pensando que estaban fuera del aire, se escucha al Vasco que señala con firmeza: "El arquero", mientras que Nicolás Larcamón le señala que estaba siendo escuchado por el micrófono y el entrenador lamenta su claro error.

Minuto 28: señala que cambiaría a un jugador de México; en el minuto 30 se refiere al portero