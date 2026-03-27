La rivalidad entre México y Argentina sumó un nuevo episodio antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Un grupo de periodistas argentinos, liderados por Flavio Azzaro, provocó una ola de reacciones tras difundir un video en el que presentan supuestos uniformes alternativos para la Selección Mexicana con un tono claramente burlón.

El contenido se publicó durante una transmisión y alcanzó gran difusión en redes sociales.

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En la grabación, los panelistas mostraron hasta ocho diseños ficticios que según sus palabras podrían representar al Tri en el próximo Mundial.

Las propuestas incluyeron referencias a El Chavo del 8, con playeras inspiradas en personajes como el Chavo, Don Ramón, Quico y la Chilindrina.

Se burlaron de México y su barrera hacia el 'quinto partido'

El segmento también incorporó otras ideas que apuntan a los resultados históricos de México en Copas del Mundo.

Entre ellas destacó un jersey con el número “0”, en alusión a la ausencia de títulos, así como otro diseño que hace referencia a la dificultad del equipo para superar la fase de octavos de final, conocida popularmente como la barrera del “quinto partido”.

Además, los comunicadores incluyeron una camiseta con la imagen de Luis Miguel y una versión híbrida con elementos de las selecciones de México y Estados Unidos.

Durante la transmisión, los participantes soltaron varias risas mientras observaaban algunas de estas playeras.

No es la primera ocasión en que Flavio Azzaro genera controversia por comentarios sobre el futbol mexicano.