Nueva Caledonia llegó a México sin reflectores, pero con muchas esperanzas de acercarse a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La selección de Oceanía no partía como favorita ante Jamaica, pero tenía la ilusión de hacer historia y clasificar a su primer Mundial.

Los futbolistas caledonios, que emprendieron la travesía, cargaban con el sueño de toda una nación de apenas 270 mil habitantes.

Con el paso de los días, desde su llegada a Guadalajara, los jugadores de Nueva Caledonia se fueron ganando el cariño del público mexicano.

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Desde las personas que trabajan en el hotel donde estuvieron concentrados en la Perla Tapatía, hasta los conductores de los autobuses que los trasladaban a sus sesiones de entrenamiento.

Cada vez recibían más apoyo de los aficionados tricolores, pero nadie dimensionaba hasta qué grado llegaría esa conexión.

Todo explotó cuando llegó el juego contra Jamaica en el estadio Akron y los caledonios eran ovacionados y aplaudidos cada que tocan una balón o tenían una aproximación para anotar.

¿Cómo fue el apoyo de la afición mexicana hacia la selección de Nueva Caledonia?

Los cerca de 41 mil aficionados les festejaban todo. La casa de las Chivas se sentía como si fuera suya. Sorprendentemente, se ganaron, a pulso, el cariño.

Luego de que se concretara su eliminación a manos de los Reggae Boyz, los integrantes de Nueva Caledonia fueron a agradecer a los aficionados presentes, posaron una bandera de México y se dejaron querer.

En zona mixta, Angelo Fulgini, su capitán y figura, salió a dar la cara y dedicó un mensaje a nuestro país por la “excepcional” motivación que recibió él y sus compañeros.

“En nombre del equipo y de toda Nueva Caledonia, agradecemos a todo el pueblo mexicano por el apoyo, nos han ha animado, estaban con nosotros y eso nos ha ayudado mucho, nos han dado amor. [Tenemos] agradecimiento por la acogida que tuvimos del pueblo mexicano”, declaró el mejor futbolista caledonio.

Sobre la eliminación del Repechaje Mundialista, el volante del Al-Taawoun de la Liga de Arabia Saudita reconoció que el grupo se sentía “orgulloso de mostrar” lo que mostraron sobre la cancha del estadio Akron.