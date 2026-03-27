La selección de futbol de Irán protagonizó un acto por demás emotivo antes de su partido amistoso contra Nigeria, celebrado en Antalya, Turquía.

El equipo asiático dedicó el encuentro a las víctimas de un ataque con misiles que impactó una escuela primaria el pasado 28 de febrero, tragedia que dejó más de 165 muertos, en su mayoría niños.

Durante la ceremonia previa al partido, los futbolistas iraníes colocaron pequeñas mochilas escolares en tonos rosa y morado frente a ellos mientras sonaba el himno nacional.

El gesto evocó la memoria de los menores que perdieron la vida en el ataque. Además, los jugadores portaron brazaletes negros como señal de luto por las víctimas del conflicto en curso.

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El incidente ha generado indignación internacional. Organismos como la ONU y diversos grupos de derechos humanos han condenado el ataque.

Aunque se ha señalado que el misil pudo haber sido lanzado por Estados Unidos, ni ese país ni Israel han asumido responsabilidad. El ejército estadounidense afirmó que mantiene una investigación en curso y sostuvo que nunca atacaría objetivos civiles.

🇮🇷 Antes del amistoso contra Nigeria, la selección de Irán entró al estadio y posó para una foto con mochilas escolares en honor a los niños de la escuela primaria Shajare Tayebé de Minab, asesinados por el ataque estadounidense del 28 de febrero.pic.twitter.com/R6p03m4H5H — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) March 27, 2026

En lo deportivo, Nigeria se impuso 2-1 en un partido que sirvió como preparación para Irán rumbo a la próxima Copa del Mundo. El torneo será organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, aunque la participación del equipo iraní ha generado tensión política.

Irán ha solicitado reubicar sus partidos del Mundial

El gobierno iraní ha solicitado a la FIFA reubicar sus partidos programados en territorio estadounidense. La petición surge tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó preocupaciones de seguridad sobre la presencia del equipo. Sin embargo, el presidente del organismo, Gianni Infantino, ha rechazado modificar la sede, al asegurar que el torneo se desarrollará conforme al calendario previsto.

A pesar de las tensiones, autoridades iraníes han reiterado que no buscan boicotear el Mundial, aunque reconocen las dificultades de competir en territorio estadounidense bajo el actual contexto.