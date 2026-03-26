En los últimos meses, la Selección Mexicana ha enfrentado un obstáculo recurrente: las lesiones de varios de sus jugadores, hombres que estaban llamados a tener un papel protagónico en la Copa del Mundo bajo la dirección de Javier Aguirre. Estas bajas, a tan poco tiempo del inicio de la justa, han dejado un vacío emocional dentro del plantel.

César Montes, defensor que milita en el futbol ruso, no ocultó su tristeza por la situación de sus compañeros y, con un gesto de solidaridad, aseguró que dedicará tanto el próximo partido frente a Portugal como la propia participación en el Mundial a quienes no podrán estar en la cancha.

"Me entristece mucho por ellos, son jugadores que han estado en todo el proceso. Es parte de esto, estamos expuestos a las lesiones y en el camino se quedaron ellos. Este partido y el Mundial va a ir por ellos", mencionó.

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🗣 El Cachorro Montes manifiesta el sentir del equipo luego de las lesiones de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/3zkIon5GfE — De10Sports (@De10Sports) March 26, 2026

El central, quien defiende los colores del Lokomotiv Moscú, añadió sentir la emoción por disputar un partido en territorio nacional, teniendo frente a Portugal, un rival de respeto.

"Cristiano Ronaldo representa algo importante a nivel mundial, pero la selección de Portugal es muy vasta. Eso me preocupa, porque es una selección que nos va a exponer nuestras virtudes y también lo que hay que mejorar. Será un gran partido, es una selección que no se necesita vender".

CÉSAR MONTES RECONOCE LA TRAYECTORIA DE GUILLERMO OCHOA

Uno de los llamados más comentados para el duelo ante Portugal fue el de Guillermo Ochoa, experimentado arquero mexicano que actualmente milita en Chipre y que, tras una prolongada ausencia, volvió a ser considerado por Javier Aguirre.

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Su regreso, lejos de pasar desapercibido, fue celebrado por César Montes, quien reconoció en el exguardameta del América no solo la ambición de buscar su sexto Mundial, sino también el liderazgo indispensable que estas justas requieren.

"Es otro jugador que representa mucho para nuestro país. Sabemos la historia y lo que representa Memo, es un gran líder y un gran ejemplo".