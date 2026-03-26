Este jueves la ciudad de Monterrey recibió las miradas de todo el mundo con el primer partido del repechaje mundialista entre Bolivia y Surinam. Además, es su “examen” ante la FIFA para demostrar que cumplió con todas sus exigencias y que, en efecto, el estadio BBVA está listo para recibir la Copa del Mundo.

Y como no podía ser de otra forma, el encargado de supervisar que todo salga como corresponde y cumpla con los estándares de la FIFA, Gianni Infantino, está presente en Monterrey.

El mandamás de la FIFA llegó al hogar de los Rayados de Monterrey junto a Samuel García, Gobernador de Nuevo León, y juntos ocuparon un palco del estadio con otros directivos como Manuel Filizola, presidente del consejo del Club de Futbol Monterrey.

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Samuel García, se presentó junto a su pareja Mariana Rodríguez, ambos con la camiseta de la Selección de Bolivia, mientras que Infantino, en concordancia con su puesto, lució un traje formal.

Así, el presidente de la FIFA fue como vino a Monterrey a vivir la fiesta mundialista en el Gigante de Acero y a disfrutar el partido entre Bolivia y Surinam. Aquí, en la Sultana del Norte, se definirá el último boleto a la Copa del Mundo 2026.

En redes sociales, García presumió la compañía de Infantino en el palco de honor del Gigante de Acero y reveló el regalo que le hizo.

“Arrancamos con el primer partido de repechaje entre Bolivia y Surinam en el palco con mi compadre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a quien le dimos su propio sombrero HECHO EN NUEVO LEÓN. ¡Bienvenido al MUNDIAL MÁS NORTEÑO, compadre! ¡Arráncate!”, escribió Samuel en X.

En la imagen, se ve a Infantino con un sombrero típico norteño y la camiseta alternativa de la Selección Mexicana con el número 26 y el nombre del presidente de la FIFA. De fondo, aparece Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX.