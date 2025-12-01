El antiguo Estadio Azteca, se convertirá en el primer coloso en el mundo en albergar el partido inaugural de un Mundial por tercera ocasión. Ya lo hizo en 1970, y otra más en la edición de México 86.

Aunque para esta ocasión, el Coloso de Santa Úrsula requirió una remodelación por las peticiones de la FIFA a las próximas sedes de la Copa del Mundo.

Lee también Selección Mexicana: ¿Cuáles fueron los Grupos que le tocaron al Tri en el Mundial de México 1970 y 1986?

¿Cómo va a remodelación del Estadio Azteca?

A casi seis meses de que el pitazo inicial del torneo internacional se efectúe, el nuevo estadio sigue en construcción, y pese a que los reportes indican que están a un 70% de la remodelación, cada cierto tiempo nuevas fotos revelan cómo es que en realidad van estos mismos cambios.

En esta ocasión, gracias a la cuenta de @MXESTADIOS, se ha podido ver que han colocado ya toda la tribuna, y que sólo están afinando detalles en la parte más alta del estadio.

Además, se aprecia un pedazo del nuevo césped donde rodará el balón Trionda durante la Copa del Mundo de 2026.

Se debe recordar que debe de estar listo para marzo, cuando se prevé que México tenga un partido amistoso de preparación para la Copa Mundial ante Portugal.

Dos imágenes al día del Azteca.

Avances grandes en la preparación del campo.

Por fin completa la nueva tribuna, ya toda colada.

Arriba siguen colocando butacas grises. pic.twitter.com/prs7CuGsEr — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) December 1, 2025

Lee también Miguel Herrera: Después de todo, el 'Piojo' si estará presente en el Mundial pese a su fracaso con Costa Rica