El sorteo del Mundial 2026 cada vez está más cerca, y mientras muchos analizan qué rivales podrían meter al Tri en una zona de peligro, también existe el otro lado, el escenario amable, ese grupo que cualquier aficionado firmaría antes de tiempo.

Y sí, hay combinaciones que realmente pondrían a México en un camino bastante cómodo para arrancar la Copa del Mundo en casa.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán en CDMX? Foto: Especial

Lee también Mundial 2026: ¿Cuánto durará el sorteo para la Copa del Mundo?

¿Cuál sería el grupo más fácil para México en la Copa del Mundo?

Tres selecciones aparecen cuando se habla del “grupo suave” que podría tocarle al Tri, con base en el criterio de los bombos del sorteo: Australia, Uzbekistán y Nueva Zelanda.

Australia sería el rival más fuerte del sector, pero aun así se le considera accesible. Es un equipo ordenado, físico, capaz de incomodar, pero lejos del nivel que representan europeos o sudamericanos de élite.

La presencia de Uzbekistán vendría desde un bombo donde abundan selecciones con más recorrido que ellos. Es un cuadro creciente en Asia, con jugadores jóvenes y proyección, pero todavía sin escapar del perfil de equipo que México debe manejar si busca un Mundial sin complicaciones en la primera fase.

Y el cierre lo pondría Nueva Zelanda, una selección con escasa experiencia ante rivales de alto nivel y que históricamente ha sufrido en los mundiales.

Un grupo así no garantiza nada, pero sí representa el tipo de escenario que México agradecería para arrancar con tranquilidad, sumar puntos, afianzar una idea y explotar el factor local desde el primer día.

El Tri, que llega condicionado por años de dudas y cambios, necesita eso, un arranque sólido, sin que el sorteo complique el camino antes de que ruede el balón.

Jugadores de la Selección Mexicana posan previo al partido amistoso ante Paraguay. FOTO: Imago7

Lee también Miguel Herrera: Después de todo, el 'Piojo' si estará presente en el Mundial pese a su fracaso con Costa Rica