Ser anfitrión de una Copa del Mundo no solo significa organizar el torneo, también te carga de responsabilidad ante tus aficionados y, al mismo tiempo, te regala una inyección de confianza que pocas selecciones pueden presumir.

México ya vivió ese escenario dos veces, en 1970 y 1986, y en ambas ediciones el Tri no solo compitió, sino que dejó grupos muy recordados.

Lee también Sorteo del Mundial: Horario y dónde ver el evento EN VIVO por streaming

¿Cuáles han sido los Grupos de México en el 70 y el 86?

Mundial 1970

En la primera Copa del Mundo organizada por México, la Selección quedó en el Grupo 1, acompañado por rivales distintos entre sí. Aquella fase fue clave, pues sirvió para que el equipo avanzara por primera vez en su historia a los cuartos de final.

• México

• Unión Soviética (URSS)

• Bélgica

• El Salvador

La presentación no fue sencilla, el Tri logró un empate contra la URSS, pero después tomó velocidad, venció a Bélgica y cerró con autoridad frente a El Salvador. La localía pesó, el Estadio Azteca empujó, y México firmó una de sus participaciones más memorables.

México y URSS inauguraron el Mundial de México 70 en el Estadio Azteca. Foto: Archivo

Mundial 1986

Dieciséis años después, México volvió a recibir la Copa del Mundo tras la salida de Colombia como sede, y nuevamente quedó en un grupo que mezclaba experiencia, nivel y selecciones en realidades muy distintas.

• México

• Paraguay

• Bélgica

• Irak

La Selección arrancó firme, con derrota a Irak, luego empató con Paraguay y cerró la fase con un triunfo durísimo contra Bélgica. Aquella selección, con figuras como Hugo Sánchez, Pablo Larios y Tomás Boy, volvió a meterse entre los ocho mejores del mundo.

La Selección Mexicana de 1986 / Foto: Especial

Lee también Miguel Herrera: Después de todo, el 'Piojo' si estará presente en el Mundial pese a su fracaso con Costa Rica