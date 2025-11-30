El Mundial 2026 ya tiene su noche más esperada fuera de la cancha, el sorteo que definirá los grupos entrará en escena el viernes 5 de diciembre de 2025. Será en la sede de Washington D. C., en el Auditorio John F. Kennedy.

Si eres de los que no piensa perderse ni un segundo, apunta bien, pues la ceremonia arrancará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), con cobertura desde las 10:55.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial?

Aquí en México tienes varias opciones:

• Televisión abierta: Canal 2 y Canal 5.

• Televisión de paga: TUDN.

• Streaming: ViX será la ventana oficial para seguir el sorteo en línea.

Este sorteo tendrá un significado especial, pues será la primera vez que la Copa del Mundo contará con 48 selecciones y servirá para distribuir a los 12 grupos del torneo.

Para México, este evento no es un trámite, si no que representa el arranque oficial del camino hacia la Copa, con la ilusión de ver rivales, fechas y sedes definidas.

El balón Trionda será uno de los protagonistas de la próxima Copa del Mundo 2026.

