En cada Copa del Mundo hay nuevos talentos que aparecen, pero también hay historias que cargan décadas de futbol encima. En 2026 no será la excepción.

Entre tantos jóvenes que van a llegar con la etiqueta de la nueva generación, habrá nombres que representan todo lo contrario, jerarquía, experiencia… y también un posible último torneo.

Estos son los veteranos que llegarán al Mundial 2026 como auténticas figuras a seguir, ya sea por lo que representan, por lo que todavía rinden o porque podría ser su despedida.

Los veteranos a seguir en la Copa del Mundo de 2026

Luka Modrić — Croacia

La leyenda croata quiere estirar la cuerda lo más que pueda. Y aunque su edad parece imposible para un medio campo de élite, su rendimiento sigue siendo competitivo en Milán y selección.

En 2026 estaría disputando su cuarto Mundial, probablemente como líder espiritual de una Croacia que no renuncia a nada.

Cristiano Ronaldo — Portugal

El goleador histórico del futbol quiere cerrar su última Copa del Mundo en Norteamérica, incluso si ya no es el referente de antes.

Para la selección, sigue siendo un arma de área, de presencia y de liderazgo. Su sola convocatoria generará conversación mundial.

Cristiano Ronaldo se sinceró acerca de retirarse luego de jugar su sexta Copa del Mundo en 2026 / FOTO: AFP

Manuel Neuer — Alemania

El portero del Bayern Múnich estaría llegando a su cuarto Mundial como una de las figuras más veteranas del torneo. Su experiencia, juego con los pies y lectura del partido lo mantienen vigente en la élite.

Luis Suárez — Uruguay

Para muchos, ya era improbable que siguiera. Pero Suárez mantiene competencia, gol y mentalidad. Uruguay lo quiere cerca del grupo, aunque no juegue todos los minutos.

Guillermo Ochoa — México

Si bien su presencia en 2026 es debatida, la historia le da un lugar especial. México podría usarlo como portero, como suplente o como parte del grupo por experiencia pura.

Ha sido figura en tres Mundiales, y 2026 es la sede perfecta para una despedida emotiva.

Guillermo Ochoa no ha sido llamado a la Selección Mexicana desde la Copa Oro. Foto: Imago7

Lionel Messi — Argentina

Luego de su consagración Catar 2022, se pensaba que ese podría ser su último, sin embargo, junto a Cristiano Ronaldo, se convertirán en los únicos futbolistas en jugar seis ediciones.

Messi haría historia una vez más en el Mundial 2026. Fuente: Instagram @leomessi

