El balompié internacional tendrá gran actividad en los próximos días, ya que la Fecha FIFA de octubre encenderá a estadios alrededor del mundo.

A continuación, un listado de los partidos que deberás seguir en los próximos días, pasando de las eliminatorias para la Copa del Mundo hasta los compromisos amistosos que jugará la Selección Mexicana.

Con este golazo, Santiago Giménez le dio el empate a México frente a Corea del Sur. Foto: Imago7

La guía de los partidos que debes seguir en la próxima Fecha FIFA

Jueves, 9 de octubre

Honduras vs Costa Rica | Eliminatorias de la Copa del Mundo | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca Deportes.

Viernes, 10 de octubre

Alemania vs Luxemburgo | Eliminatorias de la Copa del Mundo | 12:45 (tiempo del centro de México) | Transmisión la señal de SKY Sports .

Estados Unidos vs Ecuador | Amistoso | 18:30 (tiempo del centro de México).

El Salvador vs Panamá | Eliminatorias de la Copa del Mundo | 19:00 (tiempo del centro de México).

Sábado, 11 de octubre

Estonia vs Italia | Eliminatorias de la Copa del Mundo | 12:45 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports .

España vs Georgia | Eliminatorias de la Copa del Mundo | 12:45 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports .

México vs Colombia | Amistoso | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Gratis, Canal 5 y Azteca 7.

Lunes, 13 de octubre

Irlanda del Norte vs Alemania | Eliminatorias de la Copa del Mundo | 12:45 (tiempo del centro de México) | Transmisión la señal de SKY Sports.

Martes, 14 de octubre

México vs Ecuador | Amistoso | 20:30 (tiempo del centro de México) | Transmisión la señal de SKY Sports.

