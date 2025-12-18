En redes sociales se filtró el balón con el que se jugaría la Final de la próxima Copa del Mundo. El portal Footy Headlines publicó imágenes del esférico, mismo que se pondría a la venta antes de la instancia definitiva para que los aficionados y coleccionistas del balompié puedan adquirirlo.

Además de incluir el logotipo inicial del Mundial de 2026, el balón tendría un diseño de base blanca con adornos negros y dorados, similar al que se utilizó en la Final de la Champions League 2024/25.

"Aún faltan meses para el Mundial de 2026 , pero ya podemos filtrar las primeras imágenes de lo que podría ser el balón del partido más importante del futbol. Podemos revelar una maqueta con una precisión del 75% del balón Adidas de la final del Mundial de 2026", adelantó Footy Headlines.

La Final de la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos se jugará hasta el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con lo que se definirá quién será el campeón del mundo.

