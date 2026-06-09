El director del equipo de trabajo para el Mundial de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, aseguró este martes que existió una "razón de peso" para que las autoridades migratorias estadounidenses hayan vetado la entrada de uno de los árbitros elegidos para el Mundial, el somalí Omar Abdulkadir Artan.

Giuliani también subrayó que el Gobierno de Donald Trump ha hecho todo lo posible para que la selección de Irán pueda entrar y salir de Estados Unidos para disputar sus partidos en el torneo y "competir en igualdad de condiciones", garantizando al mismo tiempo la seguridad nacional del país.

"Aunque no puedo entrar en detalles, lo que sí puedo decirles, a grandes rasgos, es que hubo una razón de peso. Apoyo esa decisión", dijo Giuliani durante un evento celebrado en el Atlantic Council de Washington.

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Omar Abdulkadir Artan, árbitro que estaba designado para el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Giuliani aseguró haber hablado directamente con el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y con el Comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, que le indicaron que existió "una razón muy sólida por la que, en última instancia, ese árbitro no pudo entrar al país".

Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de los Mundiales, pero, tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami el 6 de junio, se le impidió la entrada en el país "debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes", según un portavoz de CBP.

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Donald Trump en la Casa Blanca de Estados Unidos - Foto: AP

Las autoridades somalíes han asegurado que Artan, que no podrá participar en el Mundial, contaba con un visado estadounidense en regla. Somalia, país sacudido por la violencia yihadista, se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del Gobierno del presidente Donald Trump (que ha apostado por una política migratoria muy agresiva), entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Yemen o Irán.

Precisamente, a parte del personal técnico de la selección de este último país se la denegado un visado para entrar en Estados Unidos, donde el equipo de la república islámica debe disputar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial.

"Todo el cuerpo técnico iraní vendrá al país. Hay algunos miembros de la delegación iraní que no vendrán, y por razones bien fundadas. No puedo entrar en detalles específicos al respecto, pero, como imaginarán, hay personas que dicen ser entrenadores cuando tal vez no lo sean", aseguró hoy Giuliani.