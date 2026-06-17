Inglaterra no tuvo ningún inconveniente para derrotar (4-2) a Croacia en el AT&T Stadium de Dallas y comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo.

Los Tres Leones superaron a los croatas en la casa de los Vaqueros de la NFL y sumaron sus primeros tres puntos, por lo que se colocaron en el primer lugar del Grupo L.

Gracias a Harry Kane (x2), Jude Bellingham y Marcus Rashford, el Equipo de la Rosa se quedó con la victoria y se ilusionó con la posibilidad de, finalmente, romper su extensa racha de casi 60 años sin poder ser campeones del mundo.

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En el ataque, la escuadra de Thomas Tuchel demostró la calidad de sus futbolistas y dejó en claro que será uno de los principales candidatos a levantar el trofeo del Mundial en Nueva York.

Harry Kane en festejo de gol con Inglaterra, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

Con el doblete que consiguió ante la selección balcánica, "HurriKane" llegó a 10 goles en total, en 12 partidos, a lo largo de las tres Copas del Mundo en las que ha participado: Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

El centrodelantero del Bayern Múnich alcanzó a Gary Lineker, como el máximo anotador de Inglaterra en la historia del torneo más importante de selecciones del planeta.

El máximo artillero (seis dianas) en la Copa del Mundo de México 1986 logró el récord en sólo dos ediciones; la otra fue Italia 1990, donde sumó cuatro tantos.

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Sobre igualar la marca de una leyenda de la selección británica, Harry Kane reconoció sentirse satisfecho.

“Obviamente, es un gran logro marcar 10 goles en la Copa del Mundo. Realmente, es espectacular, algo increíble [porque] es un torneo tan asombroso; Gary también tuvo torneos increíbles, llegar a esa cifra es satisfactorio, declaró en zona mixta.

Harry Kane y Jude Bellingham en festejo de gol con la selección de Inglaterra, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

De igual forma, publicó en sus redes sociales un mensaje luego de que Inglaterra comenzara con una victoria en Norteamérica 2026.

“Empezamos con el pie derecho, la segunda mitad marcó el estándar para nosotros, crédito a todos los chicos por un gran cambio. Gracias por su apoyo”, compartió.

Cabe resaltar que Harry Kane fue nombrado el Mejor Jugador del Partido, gracias a las dos anotaciones que consiguió contra Croacia, en el debut de Inglaterra en el Mundial 2026.