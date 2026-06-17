Uno de los principales motivos por los cuales la Selección Mexicana puede hacer historia en esta Copa del Mundo es la localía. Sin embargo, ante Corea del Sur el Tri buscará romper una “maldición” que lo acompaña desde las pasadas dos ediciones del Mundial en el país: ganar fuera del Coloso de Santa Úrsula.

En 1970, México empató con la Unión Soviética (0-0), goleó a El Salvador (4-0) y superó a Bélgica (1-0) en el ahora renombrado estadio Ciudad de México, pero por terminar en segundo lugar del grupo, se vio forzado a jugar en el estadio Nemesio Diez de Toluca los cuartos de final contra Italia, donde fue eliminado (1-4).

La segunda vez que la Copa del Mundo se organizó en el país, en 1986, la Selección Mexicana se impuso a Bélgica (2-1), empató con Paraguay (1-1) y venció a Irak (1-0) en fase de grupos. Después, venció a Bulgaria (2-0) en octavos de final, pero cuando jugó contra Alemania Federal en el estadio Universitario de Nuevo León, Monterrey, cayó en penaltis.

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Estadio Ciudad de México: Así podrá llegar la afición al Azteca durante el Mundial 2026. FOTO: Diego Prado | EL UNIVERSAL

A pesar de los antecedentes negativos, Javier Aguirre asegura que en Guadalajara ante los Tigres de Asia van a cambiar la historia.

“No creo que tenga que ver la localía. Me gusta jugar en territorio nacional sea donde sea, por supuesto que por historia, da la sensación de que si salimos del Azteca nos descomponemos, pero Guadalajara es nuestra casa como es cualquier estadio donde la Selección pueda estar. Es nuestra casa, nuestro México y nuestro país”, declaró el Vasco en conferencia de prensa previa al encuentro.

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Además, el impresionante recibimiento que tuvo el Tri en suelo tapatío los motivó de cara al partido con Corea del Sur.

“Nos emociona la recepción, escuchar y ver a madres, abuelas, niños, bebés, mariachis, es algo indescriptible, sólo alguien que está adentro lo puede sentir, así que estamos muy agradecidos con la afición porque nos hacen sentir un calor fuera de lo común”, agregó.