El atractivo principal del duelo entre la Selección Mexicana y Corea del Sur en el estadio Guadalajara es ver quién se quedará con el liderato del Grupo A, ya que ambos llegan a este encuentro con una victoria frente a Sudáfrica y República Checa, respectivamente.

El joven mediocampista del Tri, Gilberto Mora, reconoce la importancia de este cruce contra los Tigres de Asia y aseguró que toda su vida soñó con jugar partidos de esta magnitud.

“Desde chico me ha gustado jugar partidos importantes, trato siempre de disfrutar, de vivir el día a día y de disfrutar el partido, de sentirlo, dar todo, y creo que por eso los nervios pasan a segundo término, confío mucho en mí y confío en todo el equipo”, declaró en el último Día de Medios de la Selección Mexicana antes del juego.

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“Sabemos que en un Mundial todos los partidos son importantes, aunque este tiene un poco más de importancia porque se puede definir el primer lugar del grupo y nosotros queremos eso, ser los líderes y daremos todo por conseguir esos tres puntos y estar ahí arriba”, agregó.

Gil Mora con el Tri Foto: Imago7

Con 17 años, en la espalda de Mora recaen las ilusiones de millones de mexicanos que desean verlo echarse el equipo al hombro y aparecer de forma determinante en partidos como este frente a Corea del Sur, a quien le reconoce el talento de sus jugadores.

“En un Mundial todos los equipos son fuertes, en el futbol todo puede pasar, y son 90 minutos donde los dos equipos tienen posibilidades de ganar, así que tenemos que salir con la mentalidad de que tenemos que hacer un partido bueno, no dar ningún balón por muerto y así espero sea más fácil. Sabemos que es un rival fuerte, con jugadores de mucha calidad, pero nosotros nos enfocamos en lo nuestro, sabemos sus fortalezas y debilidades”, concluyó el futbolista recientemente renovado con los Xolos de Tijuana, que además, se perfila como titular en el estadio Guadalajara.