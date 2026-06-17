El primer partido de la Selección Mexicana en Guadalajara en una Copa del Mundo no podía tener un mejor escenario que el que enfrentará contra Corea del Sur. Con la lucha por el liderato como atractivo principal, en “la sede más mexicana” el segundo partido de la fase de grupos se jugará “como una final”.

Así lo aseguró el atacante tricolor César Huerta, que aunque no tiene garantizado poder sumar minutos, declaró en la previa del encuentro que “será un partido complicado, porque Corea con el balón propone, tiene jugadores de calidad, así que a cualquiera que le preguntes le haría ilusión jugar pero yo estoy para aportar y ayudar a la Selección desde donde me toque”.

Si bien el historial en Copa del Mundo entre México y Corea del Sur es favorable para el Tri, el ‘Chino’ muestra respeto por esta selección coreana y cree que “al partido lo pueden definir los pequeños detalles, así que tenemos que salir a hacer un partido perfecto, salir muy concentrados, porque es un equipo muy difícil”.

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🗣️ “Tenemos una muy linda oportunidad para seguir escribiendo historia”



César Huerta asegura que el partido contra Corea del Sur “se puede definir por detalles” pero que sienten la “responsabilidad de hacer bien las cosas para que la gente se sienta representada” pic.twitter.com/o3CvdePxqv — De10Sports (@De10Sports) June 18, 2026

Para Huerta, además, este partido tiene un sabor especial. Se juega en Guadalajara, donde él nació, y en el estadio donde debutó en Primera División con el club que lo formó, aunque su relación actual con la afición rojiblanca no es la mejor. Sin embargo, negó que este estadio le deba una noche épica, de hecho él cree que “es donde toda la selección tiene una muy linda oportunidad para seguir escribiendo historia”.

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El recibimiento del pueblo tapatío fue el combustible que necesitaba la Selección Mexicana para motivarse aún más, ya que después del triunfo sobre Sudáfrica reconoció que todavía hay cosas por mejorar.

“El grupo se siente ilusionado y con la responsabilidad de hacer las cosas muy bien para que la gente se sienta representada por su selección”, concluyó el futbolista del Anderlecht.