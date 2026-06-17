La fiesta colombiana en México sumó un invitado de lujo en la antesala del debut de la selección dirigida por Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo de 2026 ante Uzbekistán.

La presencia de Maluma, una de las figuras musicales más reconocidas del país sudamericano, elevó aún más el ambiente que ya se vivía entre miles de aficionados que se congregaron para apoyar a su equipo.

El cantante, que hizo una pausa en su agenda artística para trasladarse a territorio mexicano, llegó al Estadio Ciudad de México en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

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Su aparición no pasó desapercibida y, al ser captado por las pantallas del inmueble, desató la euforia de la afición cafetalera, que celebró la presencia del artista como parte de una fiesta que ya trascendía lo deportivo y se convertía en un evento de identidad y orgullo nacional.

Con la camiseta de la Selección de Colombia, el cantante saludó a las cámaras mientras se dirigía a uno de los palcos, desde donde presenciará cada una de las acciones del encuentro.

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La influencia de Maluma también se hizo sentir en la previa, especialmente en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, donde se volvió común escuchar varios de sus éxitos en el ambiente festivo que rodeó el estadio.