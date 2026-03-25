Inauguran exposición en el Museo Memoria y Tolerancia, rumbo al Mundial de 2026

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá permitirá que millones de aficionados disfruten del futbol, un deporte que en México va mucho más allá del entretenimiento y forma parte de la identidad nacional.

Con la emoción rumbo a la justa mundialista, el balompié comienza a ocupar espacios que invitan a la reflexión, la memoria y la unión social.

Mientras avanza la cuenta regresiva hacia el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, distintos puntos del país albergarán experiencias y exposiciones relacionadas con el torneo de la FIFA.

Una de ellas es “Juego Limpio: la cancha que nos une”, un recorrido que fue inaugurado este miércoles y que tiene como sede el Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México.

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¡HISTORIA PURA! ⚽🤩



Así una parte del recorrido de la exposición temporal "Juego Limpio, la cacha nos une" en el Museo Memoria y Tolerancia. pic.twitter.com/gPnfq3LwDh — De10Sports (@De10Sports) March 26, 2026

La exposición, conformada por diversas zonas temáticas, permite a los visitantes adentrarse en los orígenes y la evolución del futbol tanto en México como a nivel internacional, además de presentar una recopilación de objetos y piezas históricas vinculadas a la Copa del Mundo.

La experiencia ofrece un recorrido por los torneos masculinos y femeniles, al tiempo que expone las otras caras del futbol, abordando problemáticas como la violencia de género, las barreras culturales y la discriminación, dejando como mensaje final la necesidad de transformar conductas y consolidar al deporte como una verdadera herramienta de unión social.