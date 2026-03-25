Nueva Caledonia sueña con hacer historia en el Repechaje Mundialista; acepta que no es la favorita ante Jamaica

Nueva Caledonia nunca había estado tan cerca de asistir a una Copa del Mundo, por lo tomará esta gran oportunidad que tiene con la responsabilidad e ilusión que se merece.

Tienen todo en su contra, pero dejarán todo su aliento para cumplir su mayor anhelo.

Al interior de la selección de Oceanía, son conscientes de que Jamaica no será un rival nada sencillo y de que no parten con la etiqueta de favoritos, pero confían en que estarán a la altura y que le competirán, con determinación, para avanzar al duelo ante República Democrática del Congo.

“Lo primero que queremos es que la gente conozca dónde está Nueva Caledonia en el mapa, pero también queremos que conozcan los valores que representamos como país; es un gran placer estar aquí para estos partidos”, destacó Morgan Mathelon.

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Nueva Caledonia en entrenamiento, previo al repechaje mundialista contra Jamaica - Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

El defensa central valoró que, a pesar de que la mayoría son “jugadores ameteurs”, harán lo posible por imponerse a Jamaica y acercarse al sueño de una población de poco más de 270 mil habitantes.

Su compañero, Georges Gope-Fenepej, habló sobre la importancia que tiene este grupo de futbolistas al haber llegado tan lejos y aceptó que ya son vistos como “héroes nacionales”.

“De alguna forma, sí lo somos [porque] hace muchos años que siempre estamos peleando. Hemos recibido muchísimos mensajes de ánimo para todo el equipo, toda la población está detrás de nosotros”, externó el extremo caledonio.

La misión luce imposible, pero las ganas que tiene Nueva Caledonia de hacer historia y clasificar a su primer Mundial son enormes. En 180 minutos, podrían lograr la hazaña.

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