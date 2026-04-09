India atraviesa una situación inédita en torno a la Copa del Mundo de 2026 y también de 2030, ya que hasta ahora ninguna televisora local ha adquirido los derechos de transmisión, lo que genera preocupación en la FIFA por tratarse de uno de los mercados más grandes y con mayor potencial de crecimiento.

Las negociaciones con las cadenas indias se han estancado y, pese a que la FIFA ha reducido considerablemente el precio de los derechos, no ha habido un acuerdo que garantice que los millones de aficionados en ese país puedan seguir el torneo de manera oficial.

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Esta falta de interés refleja tanto la competencia con otros deportes, como el cricket, como la dificultad de ofrecer un modelo de negocio atractivo para las televisoras.

El riesgo es doble, pues no solo se trata del Mundial de 2026, sino también del de 2030, lo que podría dejar a India fuera de la transmisión de dos ediciones consecutivas. Para los seguidores del fútbol en ese país, la ausencia de cobertura oficial significaría depender de servicios internacionales o incluso de transmisiones ilegales.

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El caso de India se convierte así en un llamado de atención para la FIFA, que debe replantear su estrategia de comercialización en mercados emergentes.