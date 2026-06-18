En medio de un ambiente inigualable en el Estadio Ciudad de México, completamente teñido de amarillo por la afición colombiana, James Rodríguez puso en marcha lo que representa su última aventura en una Copa del Mundo. El histórico mediocampista vivió un momento cargado de emoción, consciente de que cada partido en este torneo tendrá un significado especial en su carrera.

El exjugador del Real Madrid arrancó como titular y, tras la victoria (3-1) sobre Uzbekistán, logró liberar la presión de ser el principal referente del equipo. Con serenidad, destacó el esfuerzo colectivo y dejó claro que afronta esta edición con el compromiso total de entregarlo todo por Colombia en busca de trascender en el escenario más importante del futbol mundial.

"El primer partido siempre es duro; hay muchos sentimientos dentro. Lo vivo feliz, como el primer día, y siempre intento ayudar al equipo a alcanzar los objetivos. Es un orgullo estar aquí. En México había muchos colombianos; yo intento dejar todo por la camiseta y los aficionados agradecen eso", compartió.

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Rodríguez reveló que observó algunos minutos del encuentro entre Portugal y la República Democrática del Congo, su próximo rival en la fase de grupos. El mediocampista destacó las virtudes del conjunto africano y subrayó la importancia de mantener la concentración, al señalar que deberán cuidar los detalles si quieren seguir con paso perfecto y acercarse a la clasificación.

"Pude ver a Congo durante 25 minutos ante Portugal y creo que es un equipo físico y rápido. Hay que tener cuidado en las salidas y no dar espacios; será un partido que tendremos que trabajar. Me he sentido cómodo en la cancha y espero seguir así", finalizó.

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