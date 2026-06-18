Este miércoles llegó a su fin la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y con ella el debut de grandes estrellas como Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, entre otros.

Quien se robó los reflectores fue el ganador de ocho Balones de Oro, Lionel Messi, que anotó un hat trick en su debut con Argentina frente a Argelia e igualó la marca de 16 goles de Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales.

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En el segundo lugar de máximos goleadores de esta Copa del Mundo aparecen jugadores como Kylian Mbappé, Erlig Haaland, Harry Kane, Elijha Just y Kai Havertz, todos con dos anotaciones.

Otras figuras como Vinicius Jr. o Jude Bellingham llevan apenas un gol. Sin embargo, está el caso de Cristiano Ronaldo, que en su sexto Mundial, no pudo anotarle a la República Democrática del Congo en su primer partido.

En el caso de la Selección Mexicana, quienes comparten el puesto de goleadores con un gol son Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero esta noche en el estadio Guadalajara, se espera que ambos puedan marcar la diferencia y aumentar su cuota goleadora.

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