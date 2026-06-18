No fue una noche sencilla para Uzbekistán. La velocidad de Colombia terminó por exhibir al conjunto asiático, algo que reconoció su técnico, Fabio Cannavaro, tras la derrota 3-1 en la jornada 1 del Grupo K del Mundial 2026.

El resultado dejó un golpe anímico en el equipo dirigido por el exdefensor italiano, aunque el estratega consideró que el marcador fue demasiado castigo para lo mostrado en el terreno de juego en el Estadio Ciudad de México.

“Cuando un equipo trabaja como el nuestro, que es un equipo muy trabajador, está claro que perder 3-1 es demasiado castigo. Le dije a mis jugadores que era normal estar nerviosos. En la primera parte pensamos más en defender; en la segunda no, controlamos el partido. Es duro, y el 3-1 resulta muy doloroso”.

Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

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Cannavaro también destacó el crecimiento de su selección y la exigencia de enfrentar a rivales de alto nivel, donde los errores terminan marcando la diferencia.

“Desde que llegué a Uzbekistán empecé a trabajar de esta manera. Tenemos buena calidad para ser un equipo asiático y debemos crecer. Siempre lo he dicho: no es fácil jugar contra selecciones como Colombia. Después de 10 minutos pierdes distancias y concentración. Creo que hoy mi equipo sufrió cuando tenía que sufrir, pero la segunda parte fue buena. Cuando fallas, lo pagas caro”.

El técnico italiano reconoció que varios de sus jugadores sintieron el peso de disputar su primer Mundial, aunque confía en que la experiencia les sirva para lo que viene.

“Ya hablé con ellos. Les dije que estoy orgulloso por el partido que hicieron. Les costó un poco entender dónde estaban; no es fácil jugar en México. Al final fue una buena experiencia. Ahora jugaremos contra Portugal, será un partido distinto y tenemos que ganar. Vamos a ver”.

🇺🇿⚽ Fabio Cannavaro mantiene los pies sobre la tierra.



🗣️ “Tienes la ilusión, pero tenemos que saber en dónde estamos. Cuando te enfrentas a equipos como Portugal y Colombia no es fácil, tienes que hacer un partido perfecto. Uno lo prepara para ganar”. pic.twitter.com/uwjl9NnLy4 — De10Sports (@De10Sports) June 18, 2026

También valoró el ambiente del Estadio Ciudad de México, al que consideró un escenario especial para sus futbolistas “Jugar aquí es maravilloso. Mis jugadores lo recordarán toda la vida”.

Sobre el planteamiento, Cannavaro explicó que Uzbekistán buscó orden defensivo, pero los errores en zonas clave terminaron costando caro ante la presión de Colombia.

“Fue un plan táctico defender. El partido de hoy fue una buena experiencia para mis jugadores. Cuando uno comete errores los paga, y eso lo recordarán en el futuro. Siempre les digo que no jueguen por el medio; ahí nos marcaron el segundo y el tercer gol. Les pido equilibrio, pero cuando no lo hay es complicado”.

Finalmente, el entrenador dejó claro que la prioridad es corregir fallas y competir al máximo nivel ante Portugal, en un duelo que considera decisivo para seguir con vida en el torneo.

“La lección es corregir los errores. Si fallas mucho, tienes un problema. En el primer gol no estuvimos atentos. Tenemos que equivocarnos menos. Contra Portugal tenemos que ganar”.

“Tienes la ilusión, pero también debes saber dónde estás. Cuando te enfrentas a equipos como Portugal y Colombia no es fácil; tienes que hacer un partido perfecto. Uno siempre prepara el juego para ganar”.