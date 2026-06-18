Amigos de De10 Sports, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre República Checa y Sudáfrica, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 del Grupo A, que se llevará a cabo en el Estadio de Atlanta en punto de las 10:00 am (Tiempo del Centro de México).

Ambas escuadras saldrán a buscar puntos de manera urgente, y tratar de clasificar como mejor tercer lugar del grupo, luego de caer en la primera jornada.

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República Checa vs Sudáfrica, HOY viernes 12 de junio en vivo