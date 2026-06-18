Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de HOY, jueves 18 de junio

La Copa del Mundo Norteamérica 2026 arranca su segunda jornada con cuatro partidos este jueves 18 de junio, que prometen muchas emociones.

Para abrir la mañana, en punto de las 10:00, Chequia y Sudáfrica se juegan un duelo importante del Grupo A en el estadio de Atlanta, con la mira puesta en clasificar como mejores terceros.

Selección de Sudáfrica Foto: Especial

Después, a las 13:00 horas, (Tiempos del Centro de México), Bosnia y Herzegovina se medirá ante Suiza en el estadio de Los Ángeles, en Inglewood, en un partido donde ambos buscarán su primera victoria.

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Al terminar, en punto de las 16:00 horas, Canadá también saldrá a perseguir sus primeros tres puntos del Mundial ante Catar, en el recinto de Vancouver, en casa.

Y finalmente, el plato fuerte del día, al menos para los aficionados mexicanos, a las 7:00 pm juega el Tri contra Corea del Sur, en el estadio Guadalajara.

Un partido que será el más importante para los de Javier Aguirre, ya que prácticamente se juegan el primer lugar del sector A. No será sencillo, ya que los coreanos ya saben lo que es ganar en tierras tapatías.

Entrenamiento de la Selección Mexicana Foto: EFE

¿Por dónde ver los partidos del Mundial hoy?

Para la jornada de la fecha, el único duelo que podrá verse por televisión abierta será el de México contra Corea, los otros tres, se transmitirán en la plataforma de streaming, VIX, a través de su plan mundialista.