Jorge Campos no solo dejó huella bajo los tres palos, sino también en el terreno sentimental.

El 'Brody', ídolo eterno del futbol mexicano, construyó una carrera legendaria con equipos como los Pumas, Atlante, Cruz Azul y la Selección Mexicana, entre otros, destacando por sus atajadas imposibles, sus salidas temerarias y su estilo inconfundible de jugar casi como delantero.

Aunque él mismo confesaba que su posición favorita era la de atacante, su agilidad, valentía y carisma lo convirtieron en uno de los porteros más icónicos de la historia.

Pero fuera de la cancha, Campos también dio de qué hablar. En los años dorados de su carrera, el guardameta conquistó a varias de las actrices más deseadas del espectáculo mexicano.

¿Quiénes fueron las actrices que cayeron en las redes de Jorge Campos?

El primer romance mediático fue con Daniela Castro, una de las estrellas más guapas de las telenovelas de los 90. La pareja fue portada de revistas durante meses y hasta se rumoró una posible boda.

Sin embargo, entre polémicas y reflectores, la relación terminó y ambos rehicieron su vida por separado.

Poco después apareció Marcela Pezet. El tórrido romance duró apenas unos meses y, según versiones de la época, la actriz se quedó con un auto del exfutbolista tras la ruptura.

En diciembre de 2011, cuando ya estaba retirado, Jorge Campos volvió a ser noticia sentimental. La revista TVNotas publicó fotos de él saliendo muy cariñoso de un restaurante en la colonia Roma con Fabiola Campomanes.

Las imágenes los mostraban abrazados por el frío y subiendo juntos al auto. El escándalo fue mayúsculo porque en ese momento Campos aún estaba casado.

Ninguno confirmó la relación y nunca más se les vio juntos en público.

Finalmente, en 2002 conoció a la canadiense Marcy Raston. Tras cinco años de noviazgo, se casaron en 2007 en una ceremonia privada. Desde entonces, la pareja ha mantenido su matrimonio alejado de los medios y hoy viven felices, lejos del ruido que alguna vez rodeó al “Inmortal”.