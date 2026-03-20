La Federación Mexicana de Futbol informó que ha participado junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un ejercicio estratégico de seguridad de cara al Mundial 2026 que comienza el 11 de junio.

La Secretaría de la Defensa Nacional encabezó el Ejercicio Militar de Aplicación 'Ollamani', como parte del 'Plan Kukulcán', en coordinación con diversas dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos estratégicos con el objetivo de fortalecer los protocolos de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó la FMF a través de un comunicado.

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El 'Plan Kukulcán' ha sido diseñado para proteger a visitantes, delegaciones y población en las tres ciudades mexicanas que acogerán partidos del Mundial.

El ejercicio de seguridad descrito por la FMF se cumplió en las instalaciones del Campo Militar 37-A, situado en San Juan Teotihuacán, Estado de México.

¿En qué consistieron los ejercicios de seguridad de cara al Mundial 2026?

Se desarrollaron operaciones antidrones y para la localización de artefactos explosivos improvisados, según la FMF.

También se trabajó en simulación de sabotaje en sistemas de transporte público, atención a incidentes con materiales peligrosos en inmediaciones de los estadios, intentos de robo a delegaciones deportivas e intento de secuestro de personal diplomático con reconocimiento aéreo.

"La Federación Mexicana de Futbol reconoce la labor interinstitucional que realizan las autoridades de los tres niveles de gobierno de nuestro país, encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el compromiso y la coordinación de todas las instituciones participantes", afirmó la FMF.

SEDENA encabeza ejercicio estratégico de seguridad de cara al Mundial 2026 con la participación de la Federación Mexicana de Futbol. pic.twitter.com/bRAgOsNPJ1 — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 20, 2026

El Estadio Azteca de la capital mexicana albergará cinco partidos del Mundial, Guadalajara será sede de cuatro más, así como dos de la repesca intercontinental, la misma cantidad programada en el estadio de Monterrey.

Será la tercera vez en la historia que México sea sede de una Copa del Mundo, antes recibió la de 1970, en la que se coronó la selección de Brasil de Pelé, y la de 1986, en la que Argentina, de Diego Maradona, fue campeón.