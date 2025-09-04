Las emociones en Sudamérica se desbordan este jueves, 4 de septiembre de 2025, en una jornada decisiva de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Con los partidos de la penúltima fecha disputándose, la región definirá sus tres últimos representantes para la cita mundialista, mientras Argentina se prepara para despedir por todo lo alto a su máxima leyenda, Lionel Messi, en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, Messi, a sus 38 años, jugará su último partido oficial en su tierra natal.

El coloso Monumental, con capacidad para 85 mil espectadores, será el escenario de un homenaje sentido al capitán que llevó a la Albiceleste a conquistar su tercer título mundial en Qatar 2022.

La selección argentina, ya clasificada y con el liderato asegurado, enfrentará a Venezuela en un encuentro que promete ser más que un trámite.

¿Qué dijo el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, sobre el juego?

"Va a ser emotivo, especial, lindo, porque es su último partido por eliminatorias. Yo voy a ser el primero que lo va a disfrutar", expresó el técnico Lionel Scaloni, reflejando el sentir de una nación que venera a su ídolo.

🥹 Ustedes están llorando



⚽En el día de su último partido oficial con la #SeleccionArgentina 🇦🇷 en el país, el emotivo video que compartió @afa para #Messi



🔟El rosarino jugará su último cotejo por Eliminatorias desde las 20:30 en el Monumental ante Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/kKc4Ljb8oQ — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) September 4, 2025

El duelo no solo será una despedida. Para Venezuela, la Vinotinto, el partido representa una última esperanza en su lucha por alcanzar el Mundial, un sueño que nunca ha cumplido, siendo la única selección sudamericana ausente en la historia de la Copa del Mundo.

Actualmente en el séptimo puesto, que otorga un boleto a la repesca intercontinental, las chances de clasificación directa son escasas, pero el equipo se aferra a la posibilidad de mantener su posición y soñar con un milagro.

La eliminatoria sudamericana, conocida por su intensidad y competitividad, llega a su clímax con otros partidos clave. Mientras Argentina despide a Messi, países como Colombia, Uruguay y Paraguay pelean por los últimos cupos directos.

La Conmebol otorga seis plazas directas al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y una séptima plaza para la repesca.

Con Brasil, Argentina y Ecuador ya clasificados, la batalla por los puestos restantes es feroz, y cada gol, cada punto, será decisivo en esta jornada.

¿Cuándo y dónde ver el partido Argentina vs Venezuela?