El futbol europeo ahora se centra en la clasificación para la Copa del Mundo 2026 con Francia, Alemania y España entre las naciones que comienzan una carrera de seis partidos y 11 semanas para avanzar al torneo que se jugará en toda América del Norte.

El programa de clasificación europeo regresa este jueves con seis días de partidos que involucran a 54 equipos, 24 de ellos pateando el primer balón en su camino previsto para jugar en el escenario más grande del futbol en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

Italia comenzó su campaña —de manera inestable— en junio y reanuda su búsqueda para evitar un tercer fracaso consecutivo en la clasificación, ya con nueve puntos de desventaja respecto al líder del grupo, Noruega.

Inglaterra abrió en marzo y busca sumar a tres victorias consecutivas sin goles concedidos para el entrenador Thomas Tuchel.

Entre los que comienzan su programa de clasificación se encuentran equipos de primer nivel que jugaron un emocionante conjunto de partidos de la Liga de Naciones en marzo y junio.

España, ganadora de la Copa del Mundo 2010, comienza en Bulgaria el jueves mientras el campeón de 2014, Alemania, inicia en Eslovaquia.

Francia, ganadora del título en 2018, comienza el viernes fuera de casa contra Ucrania en el primer partido de Les Bleus en la competición desde que perdió una épica final contra Argentina en diciembre de 2022.

Ucrania albergará ese partido en Wroclaw, en la neutral Polonia, debido a preocupaciones de seguridad en casa durante la invasión militar rusa. Los equipos de Rusia fueron prohibidos por la UEFA y la FIFA de todas las competiciones internacionales en febrero de 2022 cuando comenzó la guerra.

¿Cómo clasifican los equipos de las eliminatorias de la UEFA?

Europa tiene 16 plazas en la primera Copa del Mundo masculina de 48 equipos, tres más que en el formato de 32 equipos jugado en 2022.

Los 12 equipos que terminen en primer lugar cuando los grupos de clasificación terminen en noviembre avanzan directamente al torneo.

Los 12 subcampeones van a los playoffs programados para marzo, junto con cuatro ganadores de grupos de la Liga de Naciones jugados el año pasado.

Los 16 equipos de playoffs europeos se sembrarán en cuatro cuadros de eliminación directa de cuatro equipos cada uno. Juegan semifinales y finales de un solo partido el 26 y 31 de marzo, para decidir las cuatro plazas restantes de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 de este jueves 4 de septiembre?

Jueves 4 de septiembre

10:00 hrs / Sky Sports

Georgia vs Turquía

Lituania vs Malta

13:00 hrs / Sky Sports