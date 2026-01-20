La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá podría tener, a unos meses de arrancar, una importante baja, tras darse a conocer la posibilidad de que Alemania decida no acudir a la justa de la FIFA.

El escenario, que ha tomado fuerza en las últimas horas, ha sido respaldado por una gran parte de la política del país europeo. Ante las amenazas del presidente Donald Trump sobre apoderarse de Groenlandia y el aumento de aranceles a países que no estén de acuerdo, se ha puesto sobre la mesa un posible boicot.

"Si Donald Trump lleva a cabo sus amenazas sobre Groenlandia y desencadena una guerra comercial con la UE, me cuesta imaginar que países europeos participen en la Copa del Mundo", mencionó el diputado Roderich Kiesewetter.

En paralelo a esta declaración, Christiane Schenderlein, secretaria de Estado de Deportes, aseguró que la opción de no presentarse en la justa mundial dependerá únicamente de la Federación Alemana de Futbol, con el respaldo del gobierno en cualquier caso, al ser una institución autónoma.

"El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables, y no al mundo político", mencionó.

Alemania se encuentra en el Grupo E, junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.