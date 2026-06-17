Este martes, 16 de junio, Argentina y Argelia iniciarán su camino en la Copa del Mundo de 2026.

Sigue aquí todas las acciones del partido, correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos, desde el Estadio de Kansas City en Estados Unidos.

Actualidad Mundialista 06:23 PM Argentina y Argelia saltan a la cancha del Estadio de Kansas City.

¿Cómo llegará Argentina, vigente campeona del mundo, al encuentro contra Argelia?

El debut de Argentina en el último Mundial no trae buenos recuerdos. Pero eso no parece preocuparle demasiado a su técnico Lionel Scaloni.

“No es un fundamental el primer partido”, sentenció el entrenador el lunes en rueda de prensa previa al estreno del vigente campeón del mundo ante Argelia en Kansas City por el Grupo J.

En su debut en Qatar 2022, la Albiceleste sufrió una inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudí, que desató los peores temores a una pronta eliminación. Con un Lionel Messi estelar, el conjunto sudamericano inició luego un camino de triunfos hasta la conquista del máximo trofeo.

“Es un partido de fútbol y nosotros tenemos experiencia del último Mundial”, valoró Scaloni. “Tenemos la tranquilidad de que no se acaba con el primer partido. Estamos bien, confiados, creo que llegamos en un buen momento”.

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Lionel Messi en entrenamiento con la selección de Argentina para el Mundial de 2026 - Foto: AFP

Aunque Argentina se perfila como favorita, Scaloni tomó especial nota del empate 1-1 que Marruecos le arrebató a Brasil en su estreno.

“Argelia es un rival similar a Marruecos, juega bastante similar, tiene grandes jugadores, un gran entrenador (Vladimir Petkovic) que conozco y hace jugar a su equipo muy bien”, evaluó el estratega argentino. “El partido de Brasil es un buen ejemplo, no hay que confiarse”.

“Acá no hay selecciones fáciles, han hecho méritos para estar en el Mundial. Será una buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero sí importante”, remarcó.

Argelia, dos veces campeona de África en 1990 y 2019, disputa su primer Mundial desde 2014, cuando alcanzó los octavos de final y fue eliminada por la eventual campeona Alemania en la prórroga.

Scaloni destacó la versatilidad táctica de su rival africano y la velocidad de sus hombres de ataque. “Nos va a poner las cosas muy difíciles, eso seguro”, sentenció.

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