Bélgica se salvó el lunes de recibir un garrotazo al rescatar un empate 1-1 en su debut en el Mundial 2026 ante Egipto, guiado por la luz incesante de Mohamed Salah en su cumpleaños número 34.

Los Faraones amagaron con dar la segunda sorpresa del día, luego de la igualdad sin goles entre la potencia España ante el modesto Cabo Verde, con un tanto de Emam Ashour tras una asistencia de "Mo" en el minuto 20.

Pero los Diablos Rojos, favoritos en el Grupo G, lograron la igualdad con un autogol en el 66 de Mohamed Hany, sofocado por el recién ingresado artillero Romelu Lukaku.

Lee también Pausas de hidratación en el Mundial: ¿salud o negocio?

Salah, sin equipo tras salir del Liverpool al final de la temporada, supo ser influyente en el duelo disputado en Seattle, Estados Unidos, frente a estrellas belgas como Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.

Para los Dragones Rojos del entrenador francés Rudi Garcia es un fuerte llamado de atención en sus intereses de alcanzar los dieciseisavos de final en un grupo favorable en el papel, que completan Irán y Nueva Zelanda.

De las selecciones llamadas a buscar el título Mundial, solo Alemania respondió con creces al humillar 7-1 a Curazao en la víspera.

Brasil y Países Bajos también igualaron en su primer partido.

El próximo domingo Bélgica jugará su segunda carta ante los iraníes y Egipto contra los neozelandeses.

Lee también Monterrey vuelve a vibrar con el ambiente mundialista del certamen de 2026