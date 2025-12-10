México se alista para ser protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 sedes de Estados Unidos, Canadá y el país tricolor.

Será la primera edición con 48 selecciones y tres ciudades mexicanas recibirán partidos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Estadio Azteca escribirá otra página dorada al convertirse en el único recinto del planeta en albergar tres partidos inaugurales (1970, 1986 y 2026).

El 11 de junio de 2026, la Selección Mexicana abrirá el torneo frente al mundo en el Coloso de Santa Úrsula, cuando reciba en el césped al combinado de Sudáfrica.

La semana pasada se sortearon los grupos y México ya conoce a sus rivales, aunque resta definir el repechaje.

Sin embargo, la euforia futbolera choca contra una realidad económica: los boletos se volvieron “impagables”.

¿Cuáles son los boletos para la próxima Copa del Mundo más caros en la reventa?

Aunque la FIFA abrió venta oficial en noviembre con precios desde mil 092 pesos en categorías accesibles, las entradas se agotaron rápidamente y la reventa disparó los costos hasta niveles estratosféricos: asientos superan los 65 mil pesos y alcanzan los 22 millones de pesos.

Para muchas familias, incluso de clase media alta, asistir a los partidos del Mundial resultará casi imposible.

Ante este panorama, el gobierno federal mexicano anunció la instalación de zonas públicas gratuitas con pantallas gigantes, especialmente en la Ciudad de México, para que la afición pueda vivir la fiesta del futbol sin gastar un solo peso.

México vuelve a un Mundial en casa 40 años después de 1986 y, aunque los boletos oficiales ya son historia, las calles y plazas prometen teñirse de verde para recibir al mundo.