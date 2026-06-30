Está todo listo para el interesante duelo que protagonizan Costa de Marfil y Noruega en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde ambos llegan con amplias posibilidades de meterse a la siguiente fase del torneo de la FIFA.

Los marfileños están en esta instancia tras sumar 6 unidades, luego de haber derrotado a Ecuador y Curazao en un grupo que también compartieron con Alemania, la única nación que los derrotó.

Por su parte, los europeos arriban como favoritos por tener en su equipo a Erling Haaland, un hombre con una cuota goleador envidiable y que es el gran terror para muchos de los defensas.

MINUTO A MINUTO DEL COSTA DE MARFIL VS NORUEGA