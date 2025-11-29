La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya es histórica antes de empezar. Será la primera organizada por tres países (México, Canadá y Estados Unidos) y la primera con 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32.

Esa ampliación abrió la puerta a regresos emotivos y debuts soñados.

¿Cuáles son las selecciones que regresan a la justa mundialista de 2026?

Paraguay lidera la lista de las grandes ausencias que terminan. La Albirroja no pisaba un Mundial desde Sudáfrica 2010 y esperó 16 años para volver a la fiesta grande del futbol.

En África, Costa de Marfil y Argelia regresan tras 12 años sin clasificar, mientras Sudáfrica lo hace después de 16 años, desde que fue anfitriona en 2010.

Europa aporta los regresos más largos. Noruega vuelve tras 28 años (su última aparición fue Francia 1998), dejando en el camino a Italia. Austria y Escocia también celebran después de exactamente 28 años de ausencia, asegurando su boleto en la última fecha de las eliminatorias UEFA.

En Concacaf, Haití escribe una de las historias más conmovedoras: 52 años después de Alemania 1974, cuando perdió sus tres partidos , los caribeños regresan al máximo nivel.

El Mundial 2026 no solo será más grande; será el de los reencuentros históricos y las primeras veces que el futbol mundial llevaba décadas esperando.