Ya cada vez son menos días para que de inicio la próxima Copa del Mundo de la FIFA, que comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio. Sin embargo, antes llegar a la gran cita mundialista, aún falta por definir cómo quedarán definidos los grupos del certamen

Por ello será el próximo 5 de diciembre cuando se realice el sorteo del Mundial.

A continuación, detallaremos la hora y los equipos clasificados que participarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Cabe señalar que esta edición, será la primera con la participación de 48 equipos, tendrá varias novedades y las Selecciones están próximas a conocer a sus primeros rivales.

La FIFA ha introducido novedades para el sorteo respecto a los países anfitriones, cuyas bolas en el bombo serán de un color diferentes para asegurar que se asignan a la primera posición del grupo A, en el caso de México, la primera del grupo B para Canadá, y la primera del grupo D para Estados Unidos.

¿Cuáles son los países que ya clasificaron al Mundial 2026?

Además de los anfitriones, en el primer bombo se encontrarán España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia, en el segundo.

En el tercero, Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Y Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, y los que queda por clasificar, en el cuarto.

En principio no habrá más de un equipo de la misma confederación en un mismo grupo, esta regla solo se podrá romper en el caso de la UEFA, pero nunca habrá más de dos.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo será el viernes 5 de diciembre, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington y empezará a las 11:00 horas en México.

Ya conocemos a 42 de los 48 participantes, ya que los seis restantes se definirán en dos repechajes: el intercontinental que se celebrará en México en marzo de 2026 para definir dos lugares y el de la UEFA que otorgará cuatro.

El próximo 5 de diciembre se conocerán los grupos de la primera fase del Mundial y al día siguiente el calendario de partidos y los estadios en los que se jugará.