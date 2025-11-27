En un partido dominante, los Xolos de Tijuana, dirigidos por el uruguayo Sebastián Abreu, aplastaron 3-0 a Tigres en el Estadio Caliente durante el juego de ida de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo fronterizo mostró superioridad táctica y efectividad ante unos felinos que nunca encontraron su ritmo, guiados por el argentino Guido Pizarro.

Lee también: Portugal, verdugo de la Selección Mexicana, es CAMPEÓN del Mundial Sub 17 de Qatar 2025

Con este resultado, Tijuana puso un pie en las semifinales y dejó a los regiomontanos contra las cuerdas de cara a la vuelta.

El primer gol llegó al minuto 27 por conducto de Kevin Castañeda, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo para el 1-0. Ya en la segunda mitad, al 54’, Mourad Daoudi El Ghezouani amplió la ventaja con un sólido remate de cabeza tras un preciso córner por derecha.

Finalmente, Gilberto Mora sentenció el 3-0 al 71’ con un zurdazo letal dentro del área que desató la euforia en las gradas del Caliente.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en las redes con los MEMES?

Sin embargo, una vez que sonó el silbatazo final de los primeros 90 minutos de esta serie, Morita fue el protagonista de los mejores memes y es que después de la controversia generada por el horario del partido, donde se decía que el mediocampista no podía jugar por lo establecido en la Ley Federal del Trabajo al respecto de los menores de edad, Gil sí estuvo presente... y lo hizo con gol.

Principalmente, a través de las redes se tomó con humor el tema de jugar después de las 10 de la noche, y el supuesto sueño que tendría Mora en sus clases de la escuela.

“Así debe estar Gilberto Mora en clase de Ciencias Naturales”, fue uno de los comentarios en uno de los memes sobre el jugador, mientras se ve la imagen de un pequeño durmiéndose en plena clase.

A continuación les dejamos los mejores MEMES dedicados a Gil Morita:

Gilberto Mora hoy en su clase de Álgebra Lineal a las 8 de la mañana: pic.twitter.com/7NnZcsc2Qw — Martinalgui (@MartinoliCuri) November 27, 2025

Gilberto Mora en 7 horas en clase de Ciencias Naturales pic.twitter.com/PpIMSpbrV9 — BIYIK (@BIYIK__) November 27, 2025

Yo así vi a gil todo el partido pic.twitter.com/C4XKOBLhrV — Abraham Fonseca Herrera (@fonsi129401) November 27, 2025