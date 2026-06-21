Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de hoy domingo 21 de junio?

El Mundial 2026 entra en una etapa determinante este domingo 21 de junio con una serie de encuentros que pueden cambiar por completo el panorama de los Grupos G y H.
Después de una primera fecha marcada por resultados sorpresivos, varias selecciones consideradas favoritas afrontan la obligación de sumar tres puntos para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.
La atención principal se concentra en el Grupo H, donde España llega bajo presión tras igualar sin goles frente a Cabo Verde en su presentación.
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El conjunto dirigido por Luis de la Fuente necesita una victoria ante Arabia Saudita para recuperar terreno y evitar complicaciones en la lucha por uno de los boletos a los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.
En ese mismo sector, Uruguay también enfrenta una prueba importante. El equipo comandado por Marcelo Bielsa debutó con un empate 1-1 ante Arabia Saudita y ahora se medirá a la revelación del grupo, Cabo Verde.
El compromiso tendrá lugar en el Estadio Miami a las 16:00 horas y representa una oportunidad clave para que los sudamericanos den un paso firme hacia la siguiente ronda.
Por otra parte, el Grupo G presenta un escenario similar para Bélgica. La selección europea dejó dudas tras empatar con Egipto en su estreno y buscará reivindicarse cuando enfrente a Irán en el Estadio Los Angeles. El duelo está programado para las 13:00 horas.
La actividad del día concluirá con el choque entre Nueva Zelanda y Egipto, previsto para las 19:00 horas en el Estadio Vancouver. Ambos equipos intentarán aprovechar la jornada para mejorar su posición en la clasificación.
¿Cuándo y dónde ver los partidos de hoy domingo 21 de junio?
Los aficionados podrán seguir España contra Arabia Saudita a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026. Los otros tres encuentros estarán disponibles mediante la plataforma ViX Premium Pase Mundial 2026.
España vs. Arabia Saudita
- Hora: 10:00 horas
- Sede: Estadio Atlanta
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026
Bélgica vs. Irán
- Hora: 13:00 horas
- Sede: Estadio Los Angeles
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026
Uruguay vs. Cabo Verde
- Hora: 16:00 horas
- Sede: Estadio Miami
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026
Nueva Zelanda vs. Egipto
- Hora: 19:00 horas
- Sede: Estadio Vancouver
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026