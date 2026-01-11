La Copa del Mundo de 2026 se encuentra cada vez más cerca de comenzar y despierta en los aficionados una gran expectativa por vivir una edición llena de historia, al ser la primera en tres países y con un total de 48 selecciones.

Con la cuenta regresiva en marcha, en las calles ya se pueden ver varios artículos del torneo de la FIFA, mismos que están a disposición de los aficionados, quienes buscan formar parte de la más grande fiesta del futbol.

Uno de los artículos más solicitados es, sin duda, el álbum de estampas, elaborado por la empresa Panini, que ha dado a conocer algunos detalles de lo que podrán encontrar los coleccionistas.

De acuerdo con información compartida por la misma empresa, el lanzamiento de la edición de 2026 —que será la más grande de todas— se realizará entre los meses de abril y mayo, con un total de 112 páginas.

Para los aficionados mexicanos habrá una edición especial que incluirá 980 estampas, distribuidas en sobres con siete cada uno, además de estampas especiales (oro, plata y bronce) de 20 jugadores.