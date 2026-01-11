Cruz Azul ha vivido años complicados en el futbol mexicano, una etapa en la que, sin importar la gran cantidad de dinero invertido, no se ha logrado levantar el campeonato de la Liga MX.

En ese tiempo de duda, Vicente Sánchez, exjugador y ahora entrenador, logró conquistar a los aficionados y, con un buen equipo, se quedó en el Estadio Olímpico Universitario con el torneo de la CONCACAF.

El triunfo no significó nada para la directiva, que días después decidió terminar su relación laboral con Sánchez y presentar a Nicolás Larcamón, quien en el arranque del Clausura 2026 no inició de la mejor forma.

La escuadra celeste, que se presentó ante León, cayó (2-1), un resultado que generó molestia entre los seguidores, quienes ya piden la salida del entrenador argentino que se dio a conocer con Puebla.

A las quejas y reacciones tras el primer descalabro de 2026 se sumó una polémica publicación de Vicente Sánchez, quien, mediante su cuenta de Instagram, dejó un mensaje que de inmediato fue tomado como una indirecta para Larcamón y la directiva.

"El vender humo no está mal, el problema es quien compra el humo", escribió el exjugador de Toluca, quien solo perdió dos juegos de 28 partidos disputados al frente de La Máquina.