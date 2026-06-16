Si vienes de la Ciudad de México al FIFA Fan Festival de Guadalajara, seguramente te llevarás una grata sorpresa… Y más, si ya visitaste el que está ubicado en el Zócalo de la capital.

El Fan Fest tapatío está ubicado en la Plaza Liberación, entre la Catedral y el Teatro Degollado, un espacio de máxima identidad para los habitantes de la Perla de Occidente.

Como cada uno, cuenta con zona de alimentos y bebidas, juegos, música, stand de entretenimiento y espacios para que te tomes fotografías; sin embargo, los costos entre el venue tapatío y el de la Ciudad de México sí son menos elevados.

Por ejemplo, el producto más consumido: la cerveza. En sueño capitalino tiene un valor de $220 pesos, mientras que en Guadalajara, la misma cantidad, tiene un costo de $160 pesos. Además, en la Ciudad de México venden únicamente cerveza sin alcohol.

Los refrescos en CDMX tienen un costo de $120 pesos, el agua natural $90, al igual que el agua mineral; en el Fan Fest tapatío los mismos productos cuestan $70 pesos; un golpe para el bolsillo de los capitalinos.

Costos del FIFA Fan Festival en Guadalajara

Las palomitas en México tienen un costo de 170 pesos; en Guadalajara valen $80.

COMIDA:

Bolsa de fruta salada - $120

Bolsa de fruta dulce - $150

Bolsa de Palomitas - $80

Torta ahogada - $185

Taco suave (3 piezas) – $185

Hamburguesa de res - $280

Hot dog americano - $220

Hot dog alemán - $250

BEBIDAS:

Coca Cola - $70

Sprite - $70

Topo chico - $70

Agua ciel - $70

Powerade - $80

Cerveza $160

Bebidas en el FIFA Fan Festival de Guadalajara - Foto: Sebastián García | EL UNIVERSAL

También hay comida coreana

Corea del Sur disputará dos de sus tres partidos de Fase de Grupos en el Estadio Guadalajara y adoptó suelo tapatío como su sede para entrenamientos y preparación.

Miles de surcoreanos arribaron a México desde días antes de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 y es por ello que en el FIFA Fan Festival se decidió vender comida coreana.

Banderilla de ramen, banderilla de papa, banderilla clásica y banderilla chessy tienen un costo de 120 pesos mexicanos; el ramen cuesta $140.

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