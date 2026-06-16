Si vienes de la Ciudad de México al FIFA Fan Festival de Guadalajara, seguramente te llevarás una grata sorpresa… Y más, si ya visitaste el que está ubicado en el Zócalo de la capital.
El Fan Fest tapatío está ubicado en la Plaza Liberación, entre la Catedral y el Teatro Degollado, un espacio de máxima identidad para los habitantes de la Perla de Occidente.
Como cada uno, cuenta con zona de alimentos y bebidas, juegos, música, stand de entretenimiento y espacios para que te tomes fotografías; sin embargo, los costos entre el venue tapatío y el de la Ciudad de México sí son menos elevados.
Por ejemplo, el producto más consumido: la cerveza. En sueño capitalino tiene un valor de $220 pesos, mientras que en Guadalajara, la misma cantidad, tiene un costo de $160 pesos. Además, en la Ciudad de México venden únicamente cerveza sin alcohol.
Los refrescos en CDMX tienen un costo de $120 pesos, el agua natural $90, al igual que el agua mineral; en el Fan Fest tapatío los mismos productos cuestan $70 pesos; un golpe para el bolsillo de los capitalinos.
Costos del FIFA Fan Festival en Guadalajara
Las palomitas en México tienen un costo de 170 pesos; en Guadalajara valen $80.
COMIDA:
- Bolsa de fruta salada - $120
- Bolsa de fruta dulce - $150
- Bolsa de Palomitas - $80
- Torta ahogada - $185
- Taco suave (3 piezas) – $185
- Hamburguesa de res - $280
- Hot dog americano - $220
- Hot dog alemán - $250
BEBIDAS:
- Coca Cola - $70
- Sprite - $70
- Topo chico - $70
- Agua ciel - $70
- Powerade - $80
- Cerveza $160
También hay comida coreana
Corea del Sur disputará dos de sus tres partidos de Fase de Grupos en el Estadio Guadalajara y adoptó suelo tapatío como su sede para entrenamientos y preparación.
Miles de surcoreanos arribaron a México desde días antes de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 y es por ello que en el FIFA Fan Festival se decidió vender comida coreana.
Banderilla de ramen, banderilla de papa, banderilla clásica y banderilla chessy tienen un costo de 120 pesos mexicanos; el ramen cuesta $140.
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