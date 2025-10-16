Filtran el diseño del álbum oficial del Mundial 2026 ¿Cuándo sale a la venta?

El Mundial 2026 cada vez está más cerca y los amantes del futbol no pueden esconder su emoción, sobre todo porque este magno evento marcará el adiós de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La pasión se suele desbordar por la Copa del Mundo, pero no únicamente dentro del campo o las gradas. Cada cuatro años explota la fiebre por colecciones el álbum oficial del torneo de la FIFA, que en esta ocasión será más grandes al ser un campeonato con 48 selecciones.

Lee también Santiago Fernández acusó a Christian Martinoli de arruinar su carrera debido a su narración

¿Cómo es el álbum del Mundial 2026?

Se ha vuelto ya una tradición que los amantes del futbol cada cuatro años se pongan como objetico llenar el álbum oficial del Mundial. Para la edición 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá no será la excepción.

Hasta el momento no se saben muchos detalles de cómo será el diseño o cuantas estampas deberán juntar los seguidores, ya que en esta ocasión no será 32 selecciones las que participen sino 48.

Este sería el diseño del álbum oficial del Mundial 2026. Foto: Especial

En redes sociales se ha filtrado un video que revelaría el diseño de la portada del álbum de Panini y la caja que contara con los sobres para llenarlo. Hasta ahora ha dividido opiniones debido a que el diseño es muy sencillo con el logo del 26 grande con los colores del diseño oficial.

En el corto se habla de que la caja tendrá 104 sobres y cada uno tendrá siete estampitas. El álbum contará con 112 páginas, donde los amantes de este producto deberán juntar 912 stickers normales, más 68 especiales.

De momento no se sabe de una fecha oficial para que el álbum salga a la venta, pero se rumora que a partir de abril de 2026, fecha en la que ya están definidas las selecciones invitadas, podrá ser adquirido.