Panamá comienza este miércoles su andadura en el Mundial 2026 ante Ghana, un duelo clave para clasificar a la siguiente ronda que los canaleros iniciarán sin su jugador estrella Adalberto Carrasquilla.

Encuadrada en el Grupo L, junto a Ghana, la Croacia del eterno Luka Modric y la todopoderosa Inglaterra, muchas de las opciones panameñas para pasar a dieciseisavos de final, al menos como uno de los ocho mejores terceros, pasa por ganar al conjunto africano en el Estadio de Toronto (23H00GMT).

Un tropiezo de los dirigidos por el hispano-danés Thomas Christiansen equivaldría a tener que hacer la heroica ante Croacia, subcampeona en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, o Inglaterra, que llega a la cita con el hambre de querer acabar con 60 años de sequía mundialista.

Panamá quiere mejorar lo alcanzado en su primera participación en una Copa del Mundo, cuando quedó última en Rusia 2018, tras perder sus tres partidos de la fase de grupos ante Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (2-1).

"No solo es participar y competir, es también tener la posibilidad de hacer historia", aunque "tenemos mucho respeto a Ghana" porque es una selección "con experiencia" mundialista, dijo el seleccionador panameño, el hispano-danés Thomas Christiansen.

"Tenemos muchas más posibilidades de sacar un buen resultado (...) empezando con el pie derecho podemos soñar en grande", agregó el defensor panameño del Lask de Austria, Andrés Andrade.

Sin embargo, Panamá llega a la cita con su jugador estrella, el volante de los Pumas de México, Adalberto Carrasquilla, entre algodones por una lesión muscular que sufrió el pasado 24 de mayo durante el partido de vuelta de la final del Clausura de la Liga MX.

Su recuperación se ha convertido en un tema de prioridad nacional porque Carrasquilla es el cerebro encargado de distribuir el balón y de marcar los ritmos en la selección de Christiansen.

El técnico europeo es un defensor del juego de toque "made in Barcelona", donde coincidió en los años noventa con la leyenda holandesa Johan Cruyff, en su etapa de entrenador, y con Pep Guardiola como jugador.

Christiansen confirmó que Carrasquilla, de 27 años, "está bien, por supuesto, no esta al 100 por 100" y por tanto "va a estar en el banquillo" al inicio del partido.

Se espera un duelo con Panamá buscando el dominio de la pelota, ante un rival con un juego más directo y acostumbrado a transiciones rápidas con jugadores muy veloces.

Además, Aníbal Godoy, centrocampista del San Diego FC de la MLS, y pulmón del equipo, también es seria duda por lesión, aunque sí está disponible el lateral derecho del Besiktas turco, Michael Amir Murillo.

"Tengo una sensación muy grande y profunda de que terminando el día de mañana vamos hacer historia", indicó Godoy, capitán de la selección.

Frente a Panamá estará Ghana, un equipo entrenado por el portugués Carlos Queiroz, que disputará su quinto Mundial al hilo para igualar el récord del serbio Bora Milutinovic.

Queiroz, contratado a última hora, dispone de un equipo en el que destacan los delanteros Antoine Semenyo del Manchester City de la Premier League e Iñaki Williams del Athletic de Bilbao (España).

"Tengo plena confianza (...) con los chicos que tengo, que son jugadores fantásticos y seres humanos extraordinarios. Todo es posible cuando tienes una munición tan maravillosa en las manos", afirmó Queiroz.

Sin embargo, es baja el volante del Villarreal Thomas Partey, a quien Canadá le negó el visado de entrada al país.

El exjugador del Arsenal, de 32 años, será juzgado por violación y agresión sexual en 2027 en Reino Unido.

Ghana, que disputará su quinto Mundial, buscará superar su mejor participación en la máxima cita del fútbol, la de Sudáfrica 2010, donde las estrellas negras alcanzaron los cuartos de final.

"Vamos a marcar muchos goles" en el Mundial, indicó el delantero Brandon Thomas-Asante, del Coventry inglés.

Mundial 2026 Ghana vs Panamá MINUTO A MINUTO

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Actualidad Mundialista 05:22 PM Minuto 20 Se acerca la pausa de rehidratación, pero el marcador no se mueve

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