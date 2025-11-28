La Federación de Futbol de Irán anunció este viernes que boicoteará el sorteo del Mundial de 2026, programado para el próximo 5 de diciembre en Washington, debido a que Estados Unidos no ha concedido visas a todos los miembros de su delegación oficial.

Este hecho representaría la primera ausencia confirmada de una selección clasificada en un acto oficial previo al torneo que organizan conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México.

Amir Mehdi Alavi, portavoz de la Federación iraní, declaró a medios locales que han comunicado formalmente a la FIFA su decisión, subrayando que “la negativa de Estados Unidos no tiene nada que ver con el deporte”.

Según Alavi, la medida estadounidense responde a motivos políticos y no técnicos o de seguridad relacionados con el futbol, lo que ha llevaría a Irán a retirar a toda su delegación del evento.

¿Qué informó la federación de Irán?

“Hemos informado a la FIFA de que la decisión (de Estados Unidos) no tiene nada qué ver con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, dijo el portavoz de la Federación iraní.

De acuerdo con el diario Tehran Times, Washington sí expidió visas para cuatro integrantes, entre ellos el seleccionador Amir Ghalenoei y el propio Alavi, pero denegó el ingreso al menos a otros tres miembros cuyos nombres no han sido revelados.

Esta selección parcial de visas es interpretada en Teherán como un nuevo episodio de hostilidad por parte de Estados Unidos, con quien la República Islámica no mantiene relaciones diplomáticas desde 1980.

El incidente revive las tensiones históricas entre ambos países cada vez que el deporte los enfrenta. El precedente más reciente ocurrió en el Mundial de Qatar 2022, cuando Irán cayó 0-1 ante Estados Unidos en la fase de grupos, resultado que provocó la eliminación iraní.

Pese al boicot al sorteo, la selección iraní mantiene su plaza asegurada en el Mundial 2026 que será su séptima participación histórica tras clasificarse.