La icónica marca del "Rey" Pelé fue heredada por el entorno del "Príncipe" Neymar: la empresa del padre del futbolista del Santos anunció este martes que compró los derechos de la firma comercial del fallecido tricampeón mundial.

"Estamos orgullosos", dijo Neymar Santos Sr al confirmar la adquisición por parte de NR Sports, su agencia deportiva, en un acto en el Museo de Pelé, en Santos, ciudad del litoral de Sao Paulo que inmortalizó el legendario exjugador.

"Creo que es una marca muy fuerte. Queremos realzar su identidad y traerla al momento actual", agregó.

NR Sports podrá explotar comercialmente el nombre y la imagen de Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

Neymar con el Santos de Brasil Foto: EFE

No se revelaron montos por acuerdos de confidencialidad, pero la negociación ascendió a 18 millones de dólares según reportes de medios de comunicación brasileños.

Los derechos eran propiedad de la compañía estadounidense Sport 10.

El acuerdo abre nuevas opciones de proyección para la marca de Pelé, emblemática, pero considerada en Brasil infravalorada por la firma norteamericana que poseía los derechos.

La "repatriación" devuelve a Brasil "a uno de los mayores símbolos de la historia del deporte mundial", expresó NR Sports en un comunicado. "Representa un paso decisivo para la preservación, expansión y enriquecimiento del legado del Rey del Fútbol", continuó.

"Es el comienzo del trabajo, un trabajo desafiante", indicó Neymar Santos.

El Museo de Pelé tenía instalada una enorme pantalla verde, con el logo de la marca del exjugador, su silueta celebrando un gol.