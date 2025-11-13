La selección de Italia es un gigante que se mantiene dormido desde hace muchos años y, para como pinta la situación, da la impresión que la cuatro veces campeona del mundo seguirá con su letargo.

La Azzurra no ha clasificado a las últimas dos ediciones del Mundial (Rusia 2018 y Qatar 2022), lo que refleja una seria crisis en el futbol italiano. La cosa no pinta nada bien en la eliminatoria de UEFA, ya que necesitan de un milagro para no quedarse sin participar en el máximo evento de FIFA.

¿Qué necesita Italia para clasificar al Mundial 2026?

Italia ha sufrido muchos altibajos en la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026, por lo que actualmente ocupan el segundo lugar del Grupo I, donde Noriega ha sido la sorpresa.

Erling Haaland y compañía de momento tienen el boleto directo a la Copa del Mundo, obligando a los italianos a disputar el Playoff, donde no le ha ido nada bien, ya que en el pasado se quedaron en la orilla.

Prácticamente Italia está condenada a jugar el repechaje, debido a que en su último partido se enfrentan a unos noruegos que con un empate están clasificados. Incluso, se pueden dar el lujo de perder, ya que la diferencia de goles será crucial para mantener el liderato de su sector.

La única manera que los Vikingos pueden perder la cima es que la Azzurra les meta más de nueve goles, ya que suman +12 en diferencia de goles por +29 de parte de los noruegos que presumen un ataque letal.

De esta manera, Italia estará en la ronda definitiva de la UEFA, donde no es seguro que se clasifiquen, sobre todo porque el pasado no los avala y han tenido muchos problemas.

Por su parte, Noruega regresará a un Mundial luego de 28 años, debido a que la última vez que estuvieron en el evento máximo de FIFA fue en Francia 98, donde fueron eliminados en Octavos de Final por precisamente Italia.